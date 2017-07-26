İzmir'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bulunduğu yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangına Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek verdi. Öte yandan, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tankları da yangına müdahale etti.

'Yangın Mendereste 800 hektarlık alını kül etmişti'

Menderes'in Deliömerli Mahallesi yakınlarında aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etmişti.

Halil İbrahim Karabıyık