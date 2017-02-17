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İzmir'deki PKK operasyonu

İzmir'de, 13 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmirdeki PKK operasyonu

17 Şubat 2017 22:24

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ın yıl dönümünde kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen zanlılara, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, MİT Bölge Başkanlığı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de desteğiyle 13 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Merkez İlçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan incelemelerde, 1 adet av tüfeği, bu silahlara ait mühimmat, etkisini artırmak için metal parçalarıyla güçlendirilmiş havai fişek ve rampası, örgüte ait toplatma kararı bulunan yasak yayınlar, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen objeler ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 14'ü Torbalı Adliyesine, 21'i ise Bayraklı'daki İzmir Adliyesine sevk edildi. 35 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün aynı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra İzmir Adliyesine sevk edilen 6'sı kadın 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Halil İbrahim Karabıyık

 

Etiketler: İzmir, PKK operasyonu


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