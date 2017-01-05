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İzmir'deki saldırıya ilişkin 2 gözaltı

İzmir’de yaşanan terör saldırısıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmirdeki saldırıya ilişkin 2 gözaltı

05 Ocak 2017 21:20

İzmir’de saat 16.00 sıralarında İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen ve 1 polis 1 de zabıt katibinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 

Şehit zabıt katibi Musa Can’ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Can’ın aslen Tokatlı olduğu, üç çocuk sahibi Can’ın bir kızının üniversitede okuduğu ve bir kızının da dershaneye gittiği öğrenildi. Şehit polis Fethi Sekin'in Bayraklı Osmangazi'deki evine acı haberi emniyet yetkilileri ulaştırdı. Eşinin şehit olduğunu duyan Rabia Sekin fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Şehidin 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Eş Sekin, hastanedeki tedavisinin ardından evine getirildi. Şehit polisin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit polis Sekin için yarın resmi tören yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan İzmir Adliyesi’ne siber saldırı iddiaları ve “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı personelini adliyeye çağırdı” şeklinde basında yer alan haberler de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, “İzmir Adliyesi’ne yönelik herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediği gibi, bu kapsamda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız personeli adliyeye çağırmamıştır. Menfur saldırı ile ilgili soruşturma tüm detaylarıyla yürütülmektedir” denildi.

Olay yerinde nöbet tutan vatandaşlar "Şehitler vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atıyor. 

Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen - Ceren Atmaca - Halil Karahan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

Etiketler: İzmir, patlama, saldırı


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