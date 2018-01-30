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İzmir’deki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

İzmir’in Konak ilçesinde geçen hafta bir gece kulübünün önünde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmirdeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında

30 Ocak 2018 12:07
İzmir’deki silahlı çatışma güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir gece kulübünün önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda, 32 yaşındaki Serkan Başaran hayatını kaybederken, Can C. (25), Ufuk E. ve Şükrü G. (38) yaralandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın bir kısmını görüntüleyen bir güvenlik kamerası bulundu.

Görüntülerde, silahlı çatışmanın çıktığı sırada kapının önünde bulunan bir kişi ayağına mermi isabet etmesi sonucu yaralanıyor. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs yere düşüyor ve daha sonra park halindeki bir otomobilin önüne geçerek saklanmaya çalışıyor. Ayrıca, otopark içerisinde bulunan bir grup dışarı çıkarak hızla kaçmaya başlıyor, grubun yolun sonunda ikiye ayrılarak kayıplara karışması saniye saniye kameraya yansıyor. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin önünde yatan şahsa yardım etmeye çalışıyor.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaralanan Şükrü G. ve Can C.’yi hastanelerdeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan Can C. ve Şükrü G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Şükrü G. tutuklanırken, Can C. ise serbest bırakıldı. Cinayet Büro ekipleri, silahlı çatışma sonrası kayıplara karışan 10 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürüdürüyor.

 

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