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İzmir’deki taciz olayında tutuklama

İzmir Alsancak’ta iki genç kızı taciz eden iki şahıstan Onur G. dün serbest bırakılırken, savcılığın yakalama kararı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmirdeki taciz olayında tutuklama

20 Ağustos 2017 17:05

İzmir Alsancak’ta 10 Ağustos’ta motosikletli iki kişi tarafından taciz edildikten sonra şikayetçi olmak için başvurdukları polisler tarafından tartışma sonrasında darp edilen Seray Gürer ve Derya Kılıç’ı taciz eden Onur G. de dün serbest bırakılmıştı. MOBESE görüntülerinden tespit edilen iki kişinin Onur G. (24) ve S.Ç. (24) oldukları öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından S.Ç. serbest bırakılmış, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Onur G. ise sevk edildiği mahkemede serbest bırakılmıştı. Bugün savcılığın tekrar yakalama çıkardığı iki şahıstan Onur G. tutuklandı.


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