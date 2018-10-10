İzmir'deki tekne faciasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İzmir'in Karaburun ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 9'a çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "İfade veren göçmen dışında 7 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.