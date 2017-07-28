Diğer
Kategoriler

İzmir’deki yangın dehşeti havadan görüntülendi

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın için soğutma çalışmaları devam ederken, yangının dehşeti havadan görüntülendi.

İzmirdeki yangın dehşeti havadan görüntülendi

28 Temmuz 2017 18:04
İzmir’deki yangın dehşeti havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde çıkan yangın için hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangına 11 helikopter, 4 uçak, 15 dozer, 36 su tankeri ve 650 kişilik personelle müdahale edilirken, şuana kadar 500 hektarlık alan zarar gördü.

Onlarca ağaç küle döndü, bilanço ağır oldu

Öte yandan, yangın dehşeti de havadan görüntülendi. 4 gün süren yangındaki görüntülerde, geniş bir alanın zarar gördüğü gözlemlenirken, zaman zaman yükselen dumanlar kameraya yansıdı. Ortaya çıkan acı bilanço ise yürekleri sızlattı.

Menderes ilçesinde de kısa bir süre önce çıkan yangında 600 hektardan fazla alan yanarak küle dönmüştü. 

Etiketler: İzmir, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!