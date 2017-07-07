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İzmir’den ‘Adalet Mitingi’ çıkarması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki ‘Adalet Yürüyüşü’ devam ederken, yürüyüş sonrasında İstanbul’da yapılacak ‘Adalet Mitingi’ne İzmir’den de yoğun katılım olacak. 30 ilçeden şimdilik 350 otobüs mitinge doğru yola çıkacakken, son sayı ise yarın belli olacak.

İzmirden Adalet Mitingi çıkarması

07 Temmuz 2017 10:45

CHP'nin, Ankara’dan İstanbul’a doğru başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’, pazar günü İstanbul’da yapılacak ‘Adalet Mitingi’ ile son bulacak. 1 milyonu aşkın katılımının beklendiği mitinge, İzmir’den de yoğun katılım olacak. Yarın gece saatlerinde yola çıkması planlanan yaklaşık 350 otobüsün hazır durumda olduğu ifade edilirken, mitinge gitmek isteyenler için kayıtların devam ettiği ve ve son sayının da yarın sabah belli olacağı kaydedildi. Otobüslerin 50’şer kişilik olduğu öğrenilirken, İzmir’den yaklaşık 20 bin kişinin mitinge katılacağı belirtildi.

Ceren Atmaca 

Etiketler: adalet yürüyüşü, miting


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