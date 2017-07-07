İzmir’den ‘Adalet Mitingi’ çıkarması

CHP'nin, Ankara’dan İstanbul’a doğru başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’, pazar günü İstanbul’da yapılacak ‘Adalet Mitingi’ ile son bulacak. 1 milyonu aşkın katılımının beklendiği mitinge, İzmir’den de yoğun katılım olacak. Yarın gece saatlerinde yola çıkması planlanan yaklaşık 350 otobüsün hazır durumda olduğu ifade edilirken, mitinge gitmek isteyenler için kayıtların devam ettiği ve ve son sayının da yarın sabah belli olacağı kaydedildi. Otobüslerin 50’şer kişilik olduğu öğrenilirken, İzmir’den yaklaşık 20 bin kişinin mitinge katılacağı belirtildi.

Ceren Atmaca