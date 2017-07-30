İzmir’den Ekvador’a sanat köprüsü

PUCE Üniversitesi’nin (Pontificia Universidad Catlica del Ecuador) davetlisi olarak Pinchincha aktif volkanik dağının eteklerinde yer alan ve bölge kültürü açısından çarpıcı öge ve hikayeler barındıran e Sitio de Tulipe'de bir dizi sunum ve çalıştay gerçekleştiren Prof. Dr. Lale Dilbaş, deneyimlerini paylaştı. Ordu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Funda Altın ile birlikte çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirten Dilbaş, “Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bu bölge din ve astroloji açısından önemli bir coğrafya kabul edilen, güneş ve ayın hareketlerinin incelendiği ve yaşamın buna göre şekillendirildiği köklü bir kültürün izlerini taşımaktadır. Ayrıca Tulipe, M.Ö. 2000'den günümüze üç farklı medeniyeti barındırmış, toprak ananın bereketi ve doğurganlık üzerine törenlerin yapıldığı önemli bir merkezdir. Çalıştaya PUCE Üniversitesi’nin sanat, tasarım ve mimarlık bölümlerinin öğrenci ve akademisyenlerinden yüksek sayıda katılım oldu” dedi.

Yağmur ormanlarında seramik



Çalıştayda alternatif seramik pişirme teknikleri üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilbaş, “Seramik üretimine yönelik teknik konularda değişik sırlama ve dekorlama yöntemlerinin gösterildiği çalıştayda, alternatif seramik pişirim teknikleri üzerine yoğunlaşıldı. Yağmur ormanları içinde yer alan ve 1970'lerde bulunarak kazıları yapılmış olan Yumbo, Şaman ve Yashak kültürlerine ait tören alanları arasında gerçekleştirilen çalıştay, bölge halkının da yoğun ilgisini çekti. Çalışmalarda ayrıca geleceğe yönelik işbirliği, sanatsal organizasyonlar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri üzerinde de toplantılar gerçekleştirildi” diye konuştu.