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İzmir’den örnek proje

İzmir Kalkınma Ajansı’nın projesi kapsamında İzmir Valiliğinin yürüttüğü ’SmyrnaLegacyProjesi’ ile İzmir’de bulunan 38 müze, 20 taşınmaz eser ve bin taşınabilir kültür varlığı tespit edilerek dijital ortamda sergilenmeye başlandı.

İzmirden örnek proje

27 Ekim 2016 17:42

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında İzmir Valiliğinin yürüttüğü ’SmyrnaLegacyProjesi’nin tanıtım toplantısı, bugün saat 15.30’da, İzmir Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirildi. Toplantıya; İzmir Vali Yerdımcısı Mustafa Harputlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, Ege Üniversitesi Rekötörü Cüneyt Hoşcoşkun ve çok sayıda davetli katıldı. ’SmyrnaLegacyProjesi’ kapsamında; 38 müze, 20 taşınmaz eser ve bin taşınabilir kültür varlığı tespit edilerek dijital ortamda sergilenmeye başlandı. Müzeleri ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin; bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları ile sanal ortamda, 360 derece fotoğraf gibi özel tekniklerle sergilenen eserlere, bu proje sayesinde ulaşabileceği belirtildi.

Ensarioğlu: "Bu proje diğer illere örnek olacak"
Proje tanıtımından sonra konuşan İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, ’’İzmir’in kültürel miras turizmi alanında Türkiye’deki en önemli kentlerden birisi olduğu açıktır. İzmir’in zengin mirasına dair farkındalığı artıracak böyle bir proje hazırlanmasını, çok anlamlı ve memnuniyet verici. Bugün burada aziz milletimize sunduğumuz hizmetler bağlamında, bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen, güzel İzmir’imizin binlerce yıllık tarih ve kültür mirasının sergilendiği müzelerimizi, daha bilinir ve tanınır hale getirmek için hayata geçirilen İzmir Smyrna Legacy Projesini ele alacağız. Kentimizin müze ve ören yerleri ile içerdikleri tarihi ve kültürel hazinelerine ilişkin bilgilerin dijital ortamda arşivlenmesi, yabancı ziyaretçiler, öğrenciler ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcıların bu bilgilere elektronik ortamda görsel, işitsel ve metinsel olarak web üzerinden erişebilmesini sağlayan sistem, İzmir’in marka değerini artırarak akıllı kent uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulanacaktır. Diğer şehirlere de örnek olacak bu güzel projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Davetliler daha sonra Arkeoloji Müzesi’ni gezerek, müze içerisindeki tarihi eserlerin önünde bulunan barkodları cep telefonları ile okutarak, tarihi eserler hakkında anında bilgi aldı.


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