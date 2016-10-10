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İzmir'e 200 milyon liralık yatırım

Harmadalı'da, Marka 333 ve Marka City projeleriyle bölgeye 100 milyon liralık yatırım yapan, Özdeker İnşaat, önümüzdeki birkaç yıl içinde Karşıyaka, Osmangazi ve Yeşilova'da 100 milyon liralık yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor.

İzmire 200 milyon liralık yatırım

10 Ekim 2016 10:23

Özdeker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Özdeker, “İzmir'in sektördeki parlak geleceğine inanıyoruz. Mevcut ve yeni yatırımlarla birlikte toplam yatırım tutarımız 200 milyon liraya ulaşacak” dedi.
1963 yılında bu yana İzmir'de çok sayıda konut ve sanayi yapısının inşaatına imza attıklarını kaydeden Özdeker, “Harmandalı mevkiinde Katip Çelebi Üniversitesi'ne çok yakın konumdaki 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşan toplam 338 konutluk Marka 333 ile yine aynı bölgede bulunan ve 3 + 1 dairelerden oluşan Marka City projelerimiz sürüyor. Marka 333'te ilk etabın satışlarını tamamladık ve ikinci etabın inşaat ve satışına başladık” diye konuştu.

Harmandalı'nın bölgenin yükselen değeri haline geldiğini, gerek ulaşım olanaklarının kolaylığı, gerekse de üniversite ve hastanelere yakınlığıyla prestijli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Özdeker İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Özdeker, yaptıkları yatırımlarla İzmir'in geleceğine olan güvenlerini ortaya koyduklarını belirtti.

Marka City projesinde daha geniş ev almak isteyen insanların beklentilerine cevap vermek için 3+1 ağırlıklı 275 konut yapacaklarını ifade eden Özdeker, “Marka City'de ailelere dönük bir konsept hazırlıyoruz. Geniş sosyal donatıları da olacak. Güvenlik, havuz, spor tesisleri, sinema salonu, kreş gibi imkanlar sunacağız. Toplam 16 bin metrekarelik bir arsa üzerinde yer alacak. Marka City 40 milyonluk bir yatırımla yaşama geçecek. Marka 333 ise 60 milyon TL. gibi bir yatırım maliyetine sahip. Bu bölgede yeni projeler de yapmak istiyoruz. Medical Park Hastanesi civarında 400 - 450 konutluk bir projeyi yaşama geçirmek istiyoruz. Osmangazi'de 56 daire, Yeşilova' da ise 250 dairelik projelerimiz olacak. Mevcut ve yeni yatırımlarla birlikte toplamda 200 milyon liralık bir yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Yatırımcılar şimdiden kar etti"
İzmir'de konut projelerinin son dönemde yeni arsa ihtiyacından dolayı kuzeye doğru kaymaya başladığını da hatırlatan Erdinç Özdeker, “Çandarlı Limanı, tüp geçit projesi, eğitim kurumları, sanayi bölgelerinin bu bölgede toplanması da burada önemli rol oynuyor. Biz de şirket olarak, buradaki ihtiyaca cevap verecek şekilde bir yatırıma imza atarak Marka 333 projesini yaşama geçirdik. Yüzme havuzları, spor salonları, açık - kapalı otopark, 24 saat güvenlik hizmetinin olduğu projemizde birinci etabı tamamladık ve yaşam başladı. Şu an ikinci etabımızın lansman satışındayız. Birinci etapta 110 ikinci etapta ise 128 daire olacak. 2'nci etabı Aralıık 2017'de teslim edeceğiz. İzmir'in farklı bölgelerinden konut satın alanların yanı sıra; Ege Bölgesi'nden farklı şehirlere ve İstanbul'a da satışlar yaptık. Konut satın alanların yüzde 60'ı yatırım amaçlı. Birinci etaptan daire alanlar bir yılda yüzde 25 civarında kar elde ettiler” dedi.

"Yeniden hareketlenme başladı"
Metro ve diğer ulaşım olanaklarının yaygınlaşmasıyla şehir merkezine uzak bölgelerde de konut projelerinin birbiri ardına geldiğini ve ilgi görmeye başladığının altını çizen Özdeker, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“İzmir kaliteli iç göç alıyor. İstanbul'a uçakla 1 saat, kara yoluyla da 4 saatte varılacak. Bildiğiniz gibi İstanbul'da yaşam her geçen gün zorlaşıyor. İzmir'e yakın zamanda bir göç bekleniyor. Ama hala bunun biraz daha vakti olduğunu düşünüyorum. Konut kredilerinde faizlerin düşmesini sektör adına olumlu olarak görüyorum. İnşaat piyasasının ve ona bağlı diğer sektörü canlandırması için önemli bir gelişme. Şu anda uygun fiyatlı olan 1 + 1 ve 2 + 1 daire tiplerinde satış yaptığımız için bu durum bizi çok etkilemedi. Faizlerin düşmesiyle birlikte ev almayı erteleyenler de yeniden hareketlenmeye başladı. Yılın son çeyreğinde ekonomi istikrarlı giderse piyasaların sektör açısından daha da canlanacağını düşünüyorum.” 


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