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İzmir’e 6 ayda 6 bin turist ‘sağlık’ için geldi

İzmir’e yılın ilk 6 ayında sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında 6 bin 600 turist geldiği açıklandı. Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Yasemin Gülgör, “İzmir ve Türkiye olarak saç ekimi ve saç sağlığı alanında daha fazla turiste hizmet verebiliriz” dedi.

İzmire 6 ayda 6 bin turist sağlık için geldi

04 Ağustos 2017 11:44

Sağlık ve Ekonomi Bakanlıkları sağlık turizmi kapsamındaki çalışmaları, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından önemli bir mesafe kat etmesini sağlarken, ülkemize bu kapsamda gelen hasta sayısı da her geçen gün artıyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü, sağlık turizmi kapsamında gerek kamu gerekse özel hastanelerimize daha fazla hasta gelmesi, kentteki sağlık kuruluşlarının yurt dışında tanıtımı için de çalışmalar yürütüyor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 6 bin 600 turist sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında kamu ve özel hastanelere başvurdu. Geçen yıl toplam 12 bin turist bu kapsamda İzmir’deki hastanelerde tedavi görmüştü.

"Ekonomi ve Sağlık Bakanlıklarının teşvikleri var"

Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, saç ekimi ve saç sağlığı kapsamında dünyanın birçok ülkesinden gelen turistlerin İzmir’i tercih ettiğini söyledi. Merkezlerine Avrupa ülkeleri, Dubai’den hasta kabul ettiklerini belirten Gülgör, katıldıkları yurt dışı fuarlarda da hem İzmir’i hem de hastaneleri tüm dünyaya tanıtma imkanını yakaladıklarını söyledi. İzmir’de sağlık turizminin artan bir ivme ile geliştiğini anlatan Gülgör, bundan Ekonomi ve Sağlık Bakanlığının teşvikleri ve yasal düzenlemelerinin önemli bir payı olduğunu söyledi.


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