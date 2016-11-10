Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerden tedarik edilen uyuşturucu maddelerinin İzmir’e getirilerek piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeyi tespit etti. Operasyon kapsamında geçmişe dönük değişik tarihlerde doğu illerinden İzmir’e getirilen ve piyasaya sürülmeye çalışılan, parça parça toplamda 1 ton 108 kilo esrar maddesi İzmir narkotik ekiplerince ele geçirildi. Yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi İzmir’e getiren şahısların deşifre edilmesine ve şebekenin ortaya çıkmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticaretine girdikleri tespit edilen şahıslarla ilgili İzmir merkezli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, İzmir’de S.A. (31) ve A.Y., (45) Mardin’de ise H.S. (50), A.Y. (31), H.S. (32) ve E.S. (28) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

