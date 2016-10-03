Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü istihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi bir şahsın İzmir’e geldiği ve bombalı eylem yapacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yapılan takibin ardından teröristi Karabağlar Limontepe ile Balçova arasındaki ormanlık arazide yakaladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristin yakalandığı yerde 440 gram A4 tipi bomba malzemesi ele geçirirken teröristin İzmir'de irtibatlı olduğu yerler tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu teröriste yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet şarjör, 61 adet mermi, bir adet Glock marka tabanca bu tabancaya ait 18 adet mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen - Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi