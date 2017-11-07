İzmir’e düşen şehit ateşi Kuşadası’nı da yaktı

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Van'ın Çaldıran İlçesinin Harabekordon Bölgesinde sızma girişiminde bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi olan İzmir'in Beydağ İlçesindeki baba ocağına ateş düşürürken, kısa süre önce Kuşadası’nda bir yıl görev yapan Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın şehadeti ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Van Valiliği'nin açıklamasına göre; Çaldıran'ın Harabekordon bölgesinde, dün saat 19.00 sıralarında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Üsteğmen Sakallı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

2015 yılında tayin olduğu Kuşadası Jandarma Bölük Komutanlığı’nda bir yıl süreyle görev yapan Üsteğmen Mehmet Sakallı 2016 yılında Van’a tayin olmuştu. Üsteğmen Sakallı’nın şehadet haberini alan Kuşadası’ndaki mesai arkadaşları göz yaşlarına boğulurken, haber kendisini tanıyan siviller arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Zafer Hacısalihoğlu

