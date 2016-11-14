Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı’nın Çakır bölgesinde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle jandarma uzman çavuş Fazıl Doğruöz şehit oldu. Acı haber, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken bir hafta önce geçici görevle Antalya'ya gittiği öğrenildi. Şehidin İzmir'de yaşayan eşi Ebru Doğruöz'e askeri yetkililer, sağlık personeli ile birlikte şehit haberini verdi. Acı haberi alan eşi sinir krizi geçirdi. Bir çocuk babası olan Doğruöz'ün anne ve babasının Niğde'de olduğu, onlara da bilgi verildiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin, memleketi Niğde'de defnedilmesi bekleniyor.



Atakan Şen - Ceren Atmaca - Halil Karahan - Sinan Yeniçeri

