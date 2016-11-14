Diğer
Kategoriler

İzmir'e şehit ateşi düştü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Saldırıda, İzmir'den geçici görevle Antalya'ya gittiği öğrenilen jandarma uzman çavuş Fazıl Doğruöz şehit oldu.

İzmire şehit ateşi düştü

14 Kasım 2016 16:36
İzmir'e şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı’nın Çakır bölgesinde ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma ekibine ateş açıldı. Açılan ateş nedeniyle jandarma uzman çavuş Fazıl Doğruöz şehit oldu. Acı haber, İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevliyken bir hafta önce geçici görevle Antalya'ya gittiği öğrenildi. Şehidin İzmir'de yaşayan eşi Ebru Doğruöz'e askeri yetkililer, sağlık personeli ile birlikte şehit haberini verdi. Acı haberi alan eşi sinir krizi geçirdi. Bir çocuk babası olan Doğruöz'ün anne ve babasının Niğde'de olduğu, onlara da bilgi verildiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin, memleketi Niğde'de defnedilmesi bekleniyor.
 

Atakan Şen - Ceren Atmaca - Halil Karahan - Sinan Yeniçeri
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!