Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, iki asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Salih Elmacı ve Zerrin Yılmaz'ın iki çocuğundan biri olan şehidin acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de baba ocağında gelerek aileye baş sağlığı diledi.

2013 yılında göreve başlayan şehidin, en son geçen yaz aylarında memleketi İzmir'e geldiği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Bulgurca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bulgurca Mezarlığına defnedilecek.