İzmir’e teknoloji üssü geliyor

Başbakan Binali Yıldırım’ın 2011 yılında İzmir için 35 projesinde yer alan İzmir Teknoloji Üssü projesinin imza töreni, Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katılımı ile yapıldı. İzmir Urla’da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü’nün protokolü Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve İzmit Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden arasında imzalandı.

İzmir teknoloji üssü projesinin, 2011 seçimleri öncesinde İzmir için 35 proje içerisinde yer alan bir faaliyet olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "O gün Urla’da İzmir İleri teknoloji Enstitüsü’nü ziyarette, yapılan Teknopark İzmir’i görünce buranın bir teknoloji üssü olması gerektiğine karar verdim ve bunu İzmirlilere bir vaat olarak ifade ettim. Geçen sürede Teknopark İzmir, yaptığımız teşviklerle gelişti. İzmir Teknoloji Üssü’nün alt yapısı hazır hale geldi. Bu sefer yaptığımız da İzmir Tek Üssü şirketini kuruyoruz. Daha büyük ölçekle, araştırma geliştirme, yenilikçilik konusunda büyük tarihi bir adım atıyoruz. Bilişim için teknoloji ve AR-GE faaliyetleri için İzmir bulunmaz bir şehir. Bu projenin hayata geçmesi için bugün bir adım atılıyor olmasını büyük mutlulukla ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Milli gelire 10 yılda 15 milyar dolar katkı

İzmir Teknoloji Üssü’nde uzun vadede 1 milyon metrekare üzerinde kapalı alan olacağını, burada küresel ve yerli firmaların araştırma geliştirme ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini yapacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi başarılı kılacak en önemli aracımız İYTE’nin olması. Burada akademik çalışma yapan, doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin olması, bu projenin geleceği için en önemli avantaj. Bu avantajı da katma değere ve ülkemizin gelecek hedeflerine en güzel şekilde dönüştürmüş olacağız. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek, AR-GE ve yenilikçilik desteklerinden yararlanacaklar. Fikri mülkiyet haklarını geliştirebilecekler. İzmir Teknoloji Üssü’nün 10 yıllık bir zaman diliminde 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede 40 bin genç beyine, akıl teri üreten araştırmacılarımıza iş imkanı sağlayacağız. Bu Türkiye için çok önemli bir şey. Her şey yolunda giderse 10 yılda 15 milyar dolar civarında milli gelire katkı sağlanacak. Üssün ne kadar hayati öneme sahip bir yatırım olduğunu tahmin edebiliriz. Bu projenin İzmir’in gelecek yılları için lokomotif bir proje olarak görüyorum.”

"Türkiye'nin güçlü olması lazım"

İleri teknoloji projelerinin durup dururken ortaya çıkmadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, bu adımların Türkiye’nin son 16 yılda gelişen vizyonunun bir sonucu olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Her anlamda olduğu gibi teknolojide de önemli atılımlar içerisindeyiz. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Kalkınması, dinamik şekilde devam eden bir ülke. Türkiye'nin gelişen dünyada hak ettiği yeri alması lazım. Bölgedeki sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi için güçlü olması lazım. En büyük zenginliğimiz insanlık. İnsan kaynağımız sayesinde biz gelişmiş ülkeler arasındaki farkı 10-15 senede kapatabiliriz. Türkiye, Avrupa Birliği arasındaki kişi başı milli gelir farkını yüzde 30’dan yüzde 65’e taşıdı. Yani yüzde 34 artırdı. Amerika’yla aramızdaki farkı yüzde 25 kapattık. Bu tek merkezileri de aynı şeyi sağlayacak. Burada katma değerli ürünler geliştirilecek.”

“Tank, top, füze güçlü olmak için yetmiyor”

Bilginin, dünyada en büyük çağını yaşadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Tank, top, füze güçlü olmak için yetmiyor. Bilgiye sahipseniz, bilgiyi üretip katma değere dönüştürebiliyorsanız o zaman güçlüsünüz. 15 yıldır yaptığımız düzenlemelerle tam zamanlı AR-GE çalışan sayısını 29 binden 137 bine çıkardık. Aynı dönemde 6 bin olan özel sektörde tam zamanlı çalışan sayısını 72 bine çıkardık" dedi.

"Türkiye'nin gelecek vizyonun öncülük edecek bir proje”

,2003’te beş tane teknopark varken, 77 teknoparkımız olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Teknoparklardaki toplam hasılat 82 milyar liraya ulaştı. İhracat 3,5 milyon dolara ulaştı. Bunları yeterli görmüyoruz. Bunlar ufak rakamlar ama bir yerden başlamak lazım. 2008 de başlattığımız AR-GE ve Tasarım Merkezi sayısı 10 yılda bin 100’ün üzerine çıktı. Bu sürede 50 binden fazla nitelikli AR-GE ve Tasarım Merkezi çalışanı bu bölgelerde istihdam edildi. İzmir Teknoloji Üssü, Türkiye’nin gelecek vizyonun öncülük edecek bir projedir. Hem başarısını kısa sürede ortaya koyacak hem de yeni adımların atılması için önemli bir vesile olacaktır" diye konuştu.

9,5 milyon metrekare arazi üzerinde

İzmir Teknoloji Üssü projesinin, İzmir’in potansiyelini, gücünü ve imkanlarını bütünleştiren, dev bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Özlü de, "Biz bu büyük projeyle İzmir’in sahip olduğu sanayi ve teknoloji potansiyelini, bütün unsurlarıyla birlikte harekete geçiriyoruz. İzmir Teknoloji Üssü; ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına hizmet edecektir. Dünyada parmakla gösterileceğine inandığımız projemiz, Türk bilim ve teknoloji dünyasına da kaldıraç vazifesi görecektir. İzmir Teknoloji Üssü’nü planlarken; tüm paydaşların görüşlerini ve önerilerini aldık. İzmir Teknoloji Üssü’ne ilişkin çalışmalarımız, bir yıldan fazla bir süre önce başladı. Bu kapsamda; aralarında muhtemel yatırımcılar, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduk. Üssü, Urla’da yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edeceğiz. İzmir Teknoloji Üssü; uçtan uca her şeyin yer aldığı bir ekosistem olacak. Bu ekosistemde global büyük yatırımcılar, lider Türk şirketleri, büyük ve orta ölçekli firmalarımız, laboratuvarlar, prototip atölyeleri ve sosyal donatılar yer alacak. İzmir Teknoloji Üssümüz sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

10 yılda 1,4 milyar lira yatırım

İzmir Teknoloji Üssü’nde; toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstermesini, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam sağlanmasını, 15-20 milyar lira gayri safi yurt içi hasıla oluşturulmasını planladıklarını kaydeden Bakan Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzmir Teknoloji Üssü’nün kurulumu için, bir kısmı kamu-özel-işbirliği modeliyle olmak üzere, 10 yılda 1,4 milyar lira yatırım gerçekleştireceğiz. Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde, hızlı bir teşvik ve destek sistemi sunacak olan, İzmir Teknoloji Üssü Teşvik ve Destek Ofisini kuracağız. Girişimcilerimizin yeterli finansmana erişebilmeleri için, bünyesinde girişim sermayesi fonlarını barındıran özel bir finansman şirketi kuracağız. Bu projeyi, Türk Patent ve Marka Kurumu, TÜBİTAK ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştiriyoruz. Ancak şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu büyük projenin ortağı tüm Türkiye’dir, Tüm İzmir’dir, tüm bilim ve teknoloji şirketlerimizdir.”

Konuşmaların ardından, protokol tarafından İzmir Teknoloji Üssü projesi için imzalar atıldı.

Ali Gözeten - Ceren Atmaca - Tolga Tahçı - Halil Karahan

