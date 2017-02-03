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İzmir'i çöplüğe çeviren grev bitti

İzmir'de Karabağlar Belediyesi şirketi KAR-BEL’de çalışan 915 işçinin 4 gündür devam ettirdiği grev sona erdi.

İzmiri çöplüğe çeviren grev bitti

03 Şubat 2017 23:30

Karabağlar Belediyesine ait KAR-BEL A.Ş. şirketinde çalışan 915 işçinin 4 gündür devam ettirdiği grev bugün sona erdi. Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yaklaşık 9 saat süren toplantı sonrasında anlaşma sağlandığını duyurdu. Başkan Selvitopu'ndan alınan bilgilere göre, işçilere yüzde 19-20 civarında zam yapıldı. Anlaşmaya varılması üzerine Genel-İş'e bağlı işçilerin yarın sabahtan itibaren yeniden iş başı yapacağı ve çöplüğe dönen sokakları temizleyeceği belirtildi.
İşçilerin grevde olması nedeniyle 4 gündür alınmayan çöpler sokaklarda kötü kokular oluşturmuş ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu.  

Halil İbrahim Karabıyık


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