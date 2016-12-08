Suriye'de silahlı eğitimler alan ve İzmir'e eylem yapmak için gelen MLKP terör örgütüne bağlı iki kadın teröristin İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğündeki ifadeleri tamamlandı. İki kadın terörist, işlemlerinin ardından ise yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İzmir'i kana bulayacaklardı

İzmir’e bombalı eylem yapmak için geldiği tahmin edilen iki kadın terörist, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan operasyonla yakalanmıştı. Teröristlerden birinin 2014 yılına kadar İzmir’de ESP içerisinde faaliyet gösteren S.B. olduğunu tespit eden İzmir Emniyeti, aynı yıl MLKP terör örgütüne katılan S.B.’nin Suriye’ye silahlı eğitim almak için gittiğini tespit etmişti. Yapılan takip sonucu, yine S.B.’nin yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve MLKP terör örgütünün FESK bağlantısı adına İzmir’de silahlı ve bombalı eylem yapmak için geldiği belirlenmişti.