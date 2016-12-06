İzmir’e bombalı eylem yapmak için gelen 2 kadın terörist, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan operasyonla yakalandı. Teröristlerden birinin 2014 yılına kadar İzmir’de ESP içerisinde faaliyet gösteren S.B. olduğunu tespit eden İzmir Emniyeti, aynı yıl MLKP terör örgütüne katılan S.B.’nin Suriye’ye silahlı eğitim almak için gittiğini öğrendi. Yapılan takip sonucu, S.B.’nin yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve MLKP terör örgütünün FESK bağlantısı adına İzmir’de silahlı ve bombalı eylem yapmak için geldiği tespit edildi.

S.B.’nin bu eylemde kendisine yardımcı olmak için N.M. isimli kadın teröristle birlikte keşif yapma hazırlığında olduğunu öğrenen İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın teröristi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

