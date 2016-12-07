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İzmir'in ağır ceza avukatı Metin Kızıldağ kalbine yenik düştü

İzmir'de, uzun süredir ağır ceza avukatlığı yapan İzmir Barosuna kayıtlı tanınmış avukatlarından 62 yaşındaki Metin Kızıldağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye İzmir Barosundan ise herhangi bir yetkilinin katılmaması dikkat çekti.

İzmirin ağır ceza avukatı Metin Kızıldağ kalbine yenik düştü

07 Aralık 2016 17:46

İzmir'in Aliağa ve diğer ilçelerde uzun yıllardan bu tarafa ağır ceza avukatlığı yapan 62 yaşındaki Metin Kızıldağ, kalbine yenik düştü. Bir ziyaret için İstanbul'a giden Kızıldağ, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Metin Kızıldağ'ın ani ölümü ise avukat camiasını ve sevenlerini üzdü. Aliağa Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan Kızıldağ, daha sonrada Candarlı Mezarlığında toprağa verildi.

İzmir Barosundan hiç bir yetkili katılmadı
Öte yandan, İzmir Barosuna kayıtlı olan Metin Kızıldağ'ın cenazesine barodan herhangi bir yetkili isim katılmadı. Kızıldağ’ın cenaze namazında, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aktaş, CHP eski İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü, CHP Aliağa İlçe Baskanı Özcan Durmazlar, avukatlar, sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.  

Nimet Ergün - Servet Vural


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