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İzmir’in göbeğindeki kuleden paraşütle atladı

Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, yaklaşık 175 metre yükseklikteki Folkart Towers’ın zirve noktasından paraşütle atladı. Kendisini, ikiz kulelerin çatısından boşluğa bırakan sporcu, böylece İzmir’in ilk bina atlayışını da gerçekleştirmiş oldu.

İzmirin göbeğindeki kuleden paraşütle atladı

19 Ekim 2016 13:59
İzmir’in göbeğindeki kuleden paraşütle atladı - Tıkla İzle

Avrupa’nın 5. Türkiye’nin 2. en yüksek ikiz kulesi Folkart Towers, adrenalin dolu bir etkinliğe sahne oldu. Türkiye’nin ilk ve tek profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak, İzmir’in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Folkart Towers’ın zirve noktasından serbest atlayış yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı. Öğleye doğru hazırlıklarını tamamlayan Koçak, atlayıştan önce Folkart Towers’ın 46. katındaki zirve noktasında yaptığı açıklamada, 2 yıl önce de yılbaşı akşamı yine aynı binadan atlamak için girişimde bulunduğunu hatırlatarak, “Çok rüzgar vardı. İki gündür buradayım, yine rüzgar vardı. Şuan rüzgar müsaade etti. Bu bina atlayış için çok uygun yükseklikte olmasına rağmen daha önce hiç atlanmadı. İzmir’de ilk bina atlayışı olacak. Hava şartlarına göre binalar base jump sporunda riskli gruptalar. Şehrin içinde oldukları için iniş sıkıntısı oluyor. Trafiğin olmadığı yerlere inmeye çalışacağım” dedi.

Açıklamaların ardından kendisini, yaklaşık 175 metre yükseklikteki ikiz kulelerin çatısından boşluğa bırakan sporcu, böylece İzmir’in ilk bina atlayışını da gerçekleştirmiş oldu. Cengiz Koçak’ı yerden izleyenler ise heyecanlı bir şekilde atlayışı takip etti.

“Folkart’ı yendim”
Atladıktan sonra yaklaşık 3 saniye kadar serbest düşen Koçak, yere 80 metre kala ise paraşütü açtı. İnişini tamamladıktan sonra kendini bekleyen arkadaşlarıyla kucaklaşan Koçak, “Buradan atlamayı çok istiyordum. Riskleri hesaplayarak Folkart’ı yendim. İlk olmanın tadı her zaman farklı. Ben aynı yerden devamlı atlayan bir paraşütçü değilim, çok yerden bir defa atlayıp geçen biriyim. Folkart benim için bitmiştir ama onu seviyorum artık kalbimde” diye konuştu.

“Önüme çıkan her şeyden atlayacağım”
Geçtiğimiz günlerde de Samsun Şahinkaya Kanyonunda Türkiye’nin en yüksek uçurum atlayışını gerçekleştiren Koçak, yeni hedefinin yine Samsun’da bir uçurum olduğunu ifade ederek, “Ondan sonra da dünyada önüme çıkan her şeyden atlayacağım” dedi. 

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

Etiketler: İzmir


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