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İzmir’in havası hala çok 'Hassas'

İzmir’de özellikle akşam ve gece saatlerinde artan kava kirliliği vatandaşların tepkisine neden olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları'ndan alınan bilgilere göre de hava kalitesinin ‘Hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.

İzmirin havası hala çok Hassas

11 Aralık 2016 07:36
İzmir’in havası hala çok 'Hassas' - Tıkla İzle

Havanın soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı, kalitesiz kömür yakılması ve sanayi alanlarının merkezin içinde kalmasından dolayı İzmir duman altında kalmaya devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle akşam saatlerinde zirveye çıkan kirlilik nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve nefes alamadıklarını aktaran vatandaşlar sorunun çözülmesi için yetkililere seslendi. Hava kirliliğinin özellikle bu sene zirve yaptığını dile getiren vatandaşlar, biz dışarıya çıkamıyoruz İzmir’e gelen turist bir daha neden gelsin diye tepki gösterdi. Kentin önemli noktalarında ve genelinde etkili olan puslu hava yer yer görüş mesafesini 100 metreye kadar kısıyor.

İzmir’in Havası ‘Hassas’ kategorisinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarından alınan bilgilere göre İzmir’de hava kalitesinin ‘Hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi. Alsancak, Gaziemir, Şirinyer, Güzelyalı, Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı'daki hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan bilgiler doğrultusunda, mevzuat gereği en fazla 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı; Alsancak’ta 107, Karşıyaka’da 103, Bayraklı’da 119, Şirinyer’de 114, Güzelyalı’da 104 ve Gaziemir’de 117 olarak ölçüldü. 

Abdülaziz Baydilli


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