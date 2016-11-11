İzmir Boyoz Günleri etkinliği, 11-13 Kasım tarihleri arasında dopdolu programla başlayacak. Etkinlik kapsamında patenti alınarak İzmir’in resmen sembol yiyeceği olan boyoz ve ustaları tanıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZTO, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Alsancak Dostlar Fırını tarafından organize edilen İzmir Boyoz Günleri’nin açılışı, İZTO’da yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Alsancak Dostlar Fırını Sahibi Berrin Akar Rasuli ve çok sayıda temsilci boyozların tadına baktı, “Geçmişten Günümüze Boyoz” fotoğraf-afiş sergisini gezdi.

“Marka çalışmaları yapıyoruz”

İzmir Boyoz Günleri’nin açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, boyozun yanı sıra lokma, kumru, şambali gibi ürünlerde de çalışmaların gerçekleştiğini belirtti. Demirtaş, “Boyoz, İzmir mutfağının en öne çıkan lezzetlerinden birisi. 1492’de İspanya'dan kovularak İzmir'e yerleşen Sefarad Yahudilerinin mutfağımıza kazandırdığı bir hamur işi. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Çay ve fırında pişmiş yumurtayı yabancı konuklara da sunuyoruz. İzmir’le özdeşleşmiş ürünlerimizin tanıtımı ve marka haline getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla İzmir boyozunun coğrafi işaret tescili için girişim yaptık” dedi.

“Gurme turizmi için değerlerimizi korumamız şart”

Türkiye’de Trabzon’un Vakfıkebir ekmeği gibi, sembol olmuş ekmekler içerisine İzmir ekmeğinin de yerini alması ve yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını ifade eden Demirtaş, ”İzmir ekmeğinin formülünü oluşturduk. Tahıllı İzmir Ekmeği ve Çeşnili İzmir Ekmeği markasını aldık. İzmir ekmeği üretmek için odamıza başvuran üyelerimize formülünü veriyoruz. Ekmeğimiz ambalajlı olarak tüketime sunulacağından odamızca ambalaj desteği de sağlıyoruz. Tek hedefimiz, güzel İzmirimizin değerlerini korumak, tanıtmak ve markalaştırmak. İzmir’in gurme turizminde öne çıkabilmesi için bu değerlerimizi korumamız şart. Gurme turizminden pay alması için bunları yapmak zorundayız. Bu hedef doğrultusunda en son Dünya Gurme Kentler Birliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın imzası ile üye olduk” diye konuştu.

Paris’te Ege restoranı

Avrupa’da Ege mutfağı restoranı açmak için çalışmaların başlatıldığını müjdeleyen Ekrem Demirtaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir Aegean Restoranı açmak için çalışmalarımızı başlattık. İlk lokantamızı Paris’te açacağız. Daha sonra diğer Avrupa şehirlerinde de açmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sadece boyoz değil”

Demirtaş’ın ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: "İzmir ne yapmalı, nereye doğru gitmeli, hedefi ne olmalı sorularına kısaca cevap vermeliyim. Bunun arkasında sadece boyoz değil İzmir’in kalkınması söz konusu boyozla İzmir’e sanayicilere, öğrencilere, tüm sektörlere boyoz ne etki yapar böyle düşünmek zorundayız. Bütünden özele genelden boyoza giderek kente ne yapmak gerektiğini konuşmamız lazım."

“Esas sıçrama hizmet sektörü ve turizmde olacak”

İzmir’in kalkınma planları hakkında da konuşan Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Biz 2004 yılında yoğun bir çalışmayla stratejik plan yaptık ve 2010 yılına kadar 500 yakın proje koyduk öncelik sıralamasına yakın yeniliyoruz. O günden bu güne diğer sektörlere desteklerimiz devam etmesine rağmen yemek kültür fuar geleneği turizm potansiyeli hepsini değerlendirdiğimizde İzmir her sektörde büyüyecek ama esas sıçramayı, zenginleşmeyi hizmet sektöründe ve turizmde yapacak. Hizmet sektöründe üniversitelerimiz var. Şimdi onu İnciraltı’nda planlayarak Sağlık Merkezi haline getirerek şekillendirerek çeşitlendireceğiz. İzmir’e gelecek biri kongreye katılarak fuara katılacak şifa bulacak turistik gezi yapacak sağlıklı yemek yiyecek. Denizi, suyu, havası sağlıklı ortamda yaşayacak.”

“Boyozu parlatmak mesele…”

İzmir’in tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kocaoğlu, “İZTAV, İZKA ve İZFAŞ’la fuarı tanıtıyoruz. Bu sene yurt içinde önümüzdeki sene yurt dışı tanıtımlarını geliştirecek. İzmir artık tozlarını silktiği, geçmişten gelen zenginliklerini dünyaya tanıtacak bir duruma geldi. Eksiğimiz çok. Yapacak çok işimiz var. Adnan Saygun’u yaptık. Aralık’ın 25’inde de Opera Binası ihalesine çıkıyoruz. Fuar alanını yaptık kongreleri yapıyoruz. İyi tarımı organik tarımı destekliyoruz. Geldik boyoza. Esas burada işin özü bu. Boyozu parlatmak mesele” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının arından Boyozun Kriterleri ve Üretim Şartları konulu panele geçildi. 13 Kasım’a kadar devam edecek etkinliklerde paneller, sokak etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

Ceren Atmaca - Halil Karahan

