Çetin kış şartları bütün Türkiye'yi etkisi altına alırken, turistik kent Çeşme'de de 20 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu bölgesine kar yağdı. Hafif kar yağışı, az da olsa arazileri beyaza bürürken, bu durum vatandaşları heyecanlandırdı. Yağışı görünce yol kıyılarına araçlarını park eden Çeşmeliler, ince kar tabakası üzerinde yürüyüş yapıp kar topu oynadı. Kar keyfi sürmek için 20 kilometre yol giden vatandaşlar, kardan adam yapmaya çalıştı; ama başarılı olamadı. Vatandaşların kardan adam uğraşı ise herkesi güldürdü.

İsa Atagöz