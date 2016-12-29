Diğer
Kategoriler

İzmir'in o turistik ilçesine de kar yağdı

İzmir'in en önemli turistik ilçesi Çeşme'de de, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta noktaya yağan kar vatandaşları heyacanlandırmaya yetti.

İzmirin o turistik ilçesine de kar yağdı

29 Aralık 2016 16:13

Çetin kış şartları bütün Türkiye'yi etkisi altına alırken, turistik kent Çeşme'de de 20 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu bölgesine kar yağdı. Hafif kar yağışı, az da olsa arazileri beyaza bürürken, bu durum vatandaşları heyecanlandırdı. Yağışı görünce yol kıyılarına araçlarını park eden Çeşmeliler, ince kar tabakası üzerinde yürüyüş yapıp kar topu oynadı. Kar keyfi sürmek için 20 kilometre yol giden vatandaşlar, kardan adam yapmaya çalıştı; ama başarılı olamadı. Vatandaşların kardan adam uğraşı ise herkesi güldürdü. 

İsa Atagöz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç