İzmirli gayrimenkul profesyonellerine eğitim workshop’u

Gayrimenkulde dünya devleri arasında yer alan ERA Türkiye, bünyesinde bulunan Gayrimenkul Akademisi’nde profesyonellere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Şirketin Genel Müdürü Özhan Atalay'ın açıklamasına göre Ankara’dan sonra bu kez İzmir’e çıkartma yapan ERA, Workshop Atölyesi ile İzmirli profesyonellere kazancın yolunu gösterecek. 22 Ağustos Salı günü İzmir’de gerçekleştireceği workshop ile gayrimenkulde yüksek kazanç garantisiyle kendi işinin patronu olmak isteyen herkese kazancın yolunun gösterileceği bildirildi.

ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay’ın da katılımı ve ‘Kurtlar Sofrasında Gayrimenkul Avcılığı’ başlığıyla gerçekleştirilecek eğitim workshop’unun başlıkları ise; ‘Dijital Çağda Gayrimenkul Sektörüne Bakış’, ‘Bölgende Tek Ol’, ‘Ticari Gayrimenkule Giriş’ olarak belirlendi. Sektöre eğitimli personel kazandırmayı sürekli ajandasının üst satırında tutan ERA Gayrimenkul Türkiye’nin gerçekleştireceği ücretsiz workshop 13:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Dijital çağda gayrimenkul sektörü

Şirket açıklamasına göre workshop’ta ‘Dijital Çağda Gayrimenkul Sektörüne Bakış’ başlıklı bir konuşma yapacak olan ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, dijital çağdaki satın alma metodolojisi değişikliği, dijital çağda Türkiye, dijital çağda dünyada emlakçılık, dijital çağda Türkiye'de emlakçılık, dijital çağda gayrimenkul danışmanının yapması gerekenler gibi konuları masaya yatıracak. ‘Dijital çağda gayrimenkul danışmanlığına gerek kalacak mı?’ sorusunun da yanıtını arayacak olan Atalay, workshopla ilgili “Seminer, katılımcıların detaylı uzmanlıklar edinerek işlerini geliştirmesini ve hedeflerini rasyonel zeminde oluşturarak yüksek performanslara ulaşmalarını sağlamak üzere oluşturuldu” açıklamasında bulundu. ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen ise; gayrimenkul danışmanlarına bölgelerinde en iyi olmaları için tüyolar vereceği eğitiminde bölge uzmanlığı, portföy pazarlama yöntemlerini de anlatacak.

Katılımcılar, satış, pazarlama, finans, teknoloji, değerleme, danışmanlık ve süreç yönetimi konularını da ERA Real Estate Türkiye Gayrimenkul Direktörü Ufuk Şevki’den dinleyecekler. Şevki; ticari gayrimenkul çalışma alanları arasında olan; iş merkezi, plaza, AVM, sanayi tesisleri, fabrika, depo, turizm tesisleri, arsa, tarla, endüstriyel, organize sanayi bölgeleri, yönetim ve ticaret merkezleri gibi konularda püf noktalarını anlatacak. Öte yandan; düzenli eğitim ve seminerleriyle broker ve gayrimenkul danışmanlarına destek veren ERA Gayrimenkul Türkiye’nin, bugüne kadar bin 400 kişiye sertifika verdiği aktarıldı.