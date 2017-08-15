İzmirli Heidi'nin masalsı hikayesi

15 yaşındaki Hayriye Altay, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi Tınaztepe mevkiinde annesi, babası, iki küçük kardeşi ve dedesi ile birlikte elektriği ve suyu olmayan bir çadırda yaşıyor. Yahya Kerim Onar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfa geçen Altay, derme çatma evinde var gücü ile ders çalışıyor. Yaşantısı, meşhur çizgi film karakteri Heidi'yi anımsatan Altay, bir yandan çobanlık yapan ailesi ile hayvanlara bakıyor, bir yandan da besledikleri tavuklardan elde ettikleri yumurtaları satıyor. Tüm olumsuz koşullara rağmen okumaya devam etmek istediğini belirten Altay, veteriner olmak istediğini söyledi.

“Okumak için destek bekliyorum”

Okula servisle gittiğini ve servise binebilmek için her gün 2 kilometre yol kat ettiğini belirten Altay, “Ailem başkasına ait hayvanlara çobanlık yapıyor. Sabah kalktığımda büyükbaş hayvanların yemlerini ve sularını veriyorum. Aynı zamanda tavuk da besliyoruz. Ailemle birlikte tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları satıyoruz. Hayvanları çok seviyorum. Onlara bir şey olunca çok üzülüyorum. Onları kurtarmak için veteriner olmak istiyorum. Elektrik ve suyumuz yok ama tüm zorluklara rağmen okumaya devam edeceğim. Okumak için destek bekliyorum. Meslek sahibi olup kendi hayatımı da ailemin hayatını da kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğüne mektup yazdı

Hayriye Altay, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de bir mektup yazdı. Altay, mektubunda, “Biz dağda çadırda oturmaktayız. Babam çobancılık yapıyor ama patron keçileri sattığı için maddi sıkıntımız var. Biz üç kardeşiz. Dedem de bizimle oturuyor. Kimsesi olmadığı için ona annem bakıyor. Dedem iki kez beyin ameliyatı oldu. Üçüncü kez olacak. Dedem, okulumuzun kantininde çalışıyor. Yemekleri ücretsiz yiyorum. Okulumu çok seviyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Çadırda elektriğimiz ve suyumuz yok. Dersleri elektriksiz çalışıyorum. Her koşulda ne olursa olsun okumaya devam ediyorum. Devam da edeceğim. Babamla annemi çobanlık yaparken gördüğüm için zor koşullarda okumayı çok istiyorum. Her ne olursa olsun okuyacağım” ifadelerine yer verdi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan