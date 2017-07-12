İzmirli İşadamı açık artırmanın gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

İzmir’de faaliyet gösteren bir mobilya şirketinin sahibi İlker Gödence, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade etti. Gödence, bu kapsamda el yapımı özel deri koltukların da olacağı ürünleri açık artırma ile satışa sunacaklarını, 29 Ağustos 2017 Salı gününe kadar yapılan satışlardan elde edecekleri gelirleri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı.

İş adamı Gödence yaptığı açıklamada,"Bu yıl anlamlı bir kampanya yapmak istedik. Gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağımız açık artırma ile özel ürettiğimiz ürünlerin satışını yapacağız. Özelikle özel tasarımımız olan deri koltukların da yer aldığı bazı ürünlerimizi açık artırma ile satacağız. 29 Ağustos 2017 Salı gün sonuna kadar satılan ürünlerden elde ettiğimiz tutarı Mehmetçik Vakfı’na bağış yapacağız. Böyle bir kampanyayı hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.