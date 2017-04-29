İzmirli kuaför 11 ayda 100 kilo verdi

Spordan uzak yaşam tarzı ve aşırı yemek yeme alışkanlıkları yüzünden aşırı kilolara ulaşan İzmirli bayan kuaförü Günaydın Kılıç, geçirdiği tüp mide ameliyatı sayesinde eski sağlığına kavuştu.

Genel Cerrahi Op. Dr. İsmail Özsan'ın hastası olan Günaydın Kılıç "Tüp Mide Ameliyatı" öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Ameliyat olmadan önce, oturduğu yerde kendinden geçmeler, gece uykusuzluk çekmeler, 2 yıl yatakta değil koltukta uyuma ve en kötüsü ise 1.5 yaşındaki kızının bir kere olsun üstünü giydiremediğini çoraplarını ayakkabısını giydiremediği gibi pek çok olumsuzluk yaşadığını anlatan Kılıç, artık vücut fonksiyonlarının sıfır olduğunu nefes almada problemler yaşamaya başladığında bu duruma çare aramaya başladığını söyledi.

Sonunda tüp mide ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Kılıç, birçok hastaneye gittiğini ancak ameliyatta doğacak risklerden dolayı hiçbir doktorun bu riski almadığını, ameliyat etmeyi kabul etmediklerini öne sürdü. Kılıç, “Op. Dr. İsmail hocayla görüştükten sonra, 'Ben sizi iyi edeceğim, sizi iyi etmeden buradan yollamayacağım' dedi. Ağlamaya başladım, hiç bir doktor kabul etmezken Medicalpark İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. İsmail Özsan kabul etmişti. Tüp mide ameliyatı önererek sağlıklı bir hale geleceğimi söyledi. Ailecek oturup değerlendirdik ve ameliyat olma kararını aldık" ifadelerini kullandı.

"Artık dolu dolu nefes alıyorum"

Bir dizi tahlil ve incelemenin ardından 3 ay sonra ameliyata girdiğini söyleyen Kılıç, ameliyatının gayet rahat ve başarılı geçtiğini, eve sağ salim evine gittiğini belirterek, ameliyat sonrası süreci şöyle anlattı:

"Hastane ameliyat sonrasındaki 3 ay boyunca beni değişik dallarda; diyetisyenle, psikiyatriyle, endokrinle, kardiyolojiyle ve göğüs hastalıklarıyla destekledi. Telefon açtığım zaman karşıma çıkmadıkları hiç olmadı. Her sıkıntımda yanımda oldular. Ameliyat sonrasında diyetisyenim ne dediyse o şekilde beslendim, kaslarımı kaybetmemem için protein ağırlıklı beslendim."

Hedefinin 50 kiloya kadar inmek olduğunu söyleyen Kılıç, ameliyattan sonraki 11 ayda 180 kilodan 80 kiloya kadar düştüğü belirtti. Ameliyatın zaten aşırı şekilde yemek yedirmediğini belirten Kılıç, özgüveninin arttığını rahat rahat istediği kıyafetleri giyebildiğini, artık dolu dolu nefes aldığını, psikolojisinin değiştiğini, hayattan zevk aldığını ve en önemlisi 2 yaşındaki kızının artık üstünü ve ayakkabılarını eğilerek rahat bir şekilde giydirebildiğini oyunlar oynadığını belirtti.

