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İzmirliler 15 Temmuz’da demokrasi nöbeti tutacak


İZMİR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, İzmirliler yine Konak Meydanı’nda sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak.

İzmirliler 15 Temmuzda demokrasi nöbeti tutacak

08 Temmuz 2017 09:49


İZMİR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, İzmirliler yine Konak Meydanı’nda sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak.
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de anma törenleri düzenlenecek. Valilik koordinasyonunda gerçekleşecek olan etkinliklerde İzmirliler, Konak Meydanı’na akın ederek, sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak. Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı da merkez ve çevre ilçelerde anma törenlerine ilişkin hazırlıklarında son aşamaya geldi.

Konak Meydanı'nda buluşulacak
15 Temmuz’un unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına demokrasi nöbeti tutacaklarını dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede, İzmirliler olarak Konak Meydanı’nda buluşacağız. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm halkımızla birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında yine demokrasi için kenetleneceğiz. Resmi kurumlarla birlikte anma etkinliklerimiz de olacak. Dualarla, salalarla bu vatan için canını veren şehitlerimizi anacağız. O günü hiç kimsenin gelecek nesillere unutturmadan aktarması gerekiyor. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti’ne bekliyoruz” dedi.
Başkan Delican, 15 Temmuz için yapacakları etkinlik hazırlıklarında son aşamaya gelindiği ve önümüzdeki günlerde tüm etkinliklerin detaylarını paylaşacaklarını sözlerine ekledi. 

Mihrap Düzöz


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