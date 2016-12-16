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İzmirliler yeni yıla toplu ulaşıma zamla giriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde ulaşıma gelen yüzde 8.33’lük zam oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, tam bilet 2,60 lira, öğrenci 1,50 lira, öğretmen 2 lira olurken, 60 yaş kartları kaldırıldı.

İzmirliler yeni yıla toplu ulaşıma zamla giriyor

16 Aralık 2016 23:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, olağan meclis toplantılarının üçüncü oturumun Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirdi. Yılın son meclis toplantısında, toplu ulaşıma zam yapılmasına yönelik karar meclis onayına sunuldu. AK Parti’den gelen eleştirilere ve ret oyuna karşın yüzde 8,33'lük zam, CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesini toplu ulaşım alanında başarısız gördüğünü ifade etti. Kocaoğlu’na eleştirilerde bulunan Doğan, “Zam İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde alışkanlık haline geldi. Fatura yine dar gelirli vatandaşa kesiliyor. Vatandaşlarımız suya gelen zammın ardından yine şoka uğramıştır” dedi.

AK Parti’den zam ve ulaşım eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, İzmir'deki ulaşımın Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Biz tam bileti 2,60 yaptık. Daha Ankara ve İstanbul zam yapmadı. Biz öncü olduk. 60 yaş kartında devam edebilirdik. Bir ay içinde aynı kartla 364 kez otobüse binen var. Kimsenin hakkını yemedik. İzmir ulaşımda yaptığı çalışmalar ile Türkiye’ye örnektir. Halk otobüsünün yollarda müşteri toplamak için birbiriyle yarışmadığı, çığırtkanlığın olmadığı bir kenttir. Halk otobüslerini bu kente getirmemekle ulaşımda vatandaşlarımıza büyük bir iyilik yaptık. Bunu sadece biz değil, başka illerin belediye başkanları da söylüyor" şeklinde konuştu.

Ne kadar zam geldi?

1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak zamma göre tam bilet 2,60 lira, öğrenci 1,50 lira, öğretmen 2 lira oldu. Yıllık 125 TL kullanım bedeli olan 60 yaş kartları kaldırılmasına karar verildi. 60-65 yaş arası vatandaşların, toplu ulaşımda öğrenci biniş bedeli olan 1,50 lira ödeyeceği kaydedildi. 

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ulaşım, zam


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