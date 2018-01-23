İzmit Belediyesi parkalarda bakım yapıyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yerlerindeki parklarda su ve çeşmeler ile sert zemin bakım ve onarımı yaptı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, parklardaki çeşmelerin su isale hatlarında zamanla hasarlar oluştu. Oluşan hasarlar belediye görevlilerince giderilerek çeşmelerden düzenli şekilde su akması sağlandı. Bu arada ekiplerce mahallelerdeki parkların zeminlerinde oluşan bozukluklarda tamir edildi.

Görevliler gerek vatandaşların gerekse muhtarların haber vermesi üzerine şehrin dört bir yanındaki parklarda, yeşil alanlarındaki ve mesire alanlarındaki olumsuzların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Cihan Atik

