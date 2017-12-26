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İzmit Belediyesi’nden ilçenin 50 noktasına yeni çöp konteyneri

İzmit Belediyesi, ilçenin 50 noktasına yeni çöp konteyneri yerleştirdi.

İzmit Belediyesinden ilçenin 50 noktasına yeni çöp konteyneri

26 Aralık 2017 23:54

İzmit Belediyesi ilçenin çeşitli bölgelerinde eskiyen çöp konteynerlerini yeniliyor. Yeraltı konteynerlerinden sonra 52 noktaya yeni tip çok konteyneri konulduğunu söyleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Özellikle şehir merkezine konulan konteynerler 2 bin 500 ve 3 bin litre kapasiteli ve eskilere çok çok daha kullanışlı ve estetik. Yer altı çöp konteyneri konulamayacak yerlere konulan yeni tip çöp konteynerleri vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi” dediler.

Yetkililer, vatandaşlardan konteynerleri yanıcı ve delici atık atmamalarını da istediler.

Murat Kanber
 

 

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