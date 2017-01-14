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İzmit Körfezi’nde yakıt sızıntısı felaketi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt deniz yüzeyini kapladı.

İzmit Körfezinde yakıt sızıntısı felaketi

14 Ocak 2017 15:00
İzmit Körfezi’nde yakıt sızıntısı felaketi - Tıkla İzle

Olayın Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan bir limanda meydana geldiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi’nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı. Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi’ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı. Katrana bulanarak zor da olsa kıyıya çıkan bazı deniz kuşları ise hareket edemez hale geldi. Sızmanın etkilediği alanların belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol Uçağı ve Deniz Temizleme Gemisi ile bölgede inceleme başlatıldı. Milli Parklar, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekiplerince toplanan deniz kuşlarının ise temizlenmeye başlandığı öğrenildi.

Kıyıda hareketsiz bir şekilde bekleyen deniz kuşlarını gören bazı hayvanseverler ise kuşları temizlemek için mücadele etti. Kirlenme nedeniyle çok sayıda hayvanın zarar gördüğünü dile getiren dalgıç Yasin Topçu, "Biz 3 gündür bu bölgede dalmaya çalışıyoruz. 3 gündür göründüğü gibi manzara bu. Bir sürü karabatak ölüsü gördük. Her yeri tam belirleyemediğimiz bir malzeme ile kaplı. Hayvanlar yürüyemiyor, uçamıyor. Kendilerini zar zor karaya atmışlar. Tüyleri ayrışmıyor. Ne yapacağımızı bilemeden herkese haber veriyoruz. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaşıyoruz. Hayvanseverleri buraya yardıma bekliyoruz" dedi.
Olayın doğal bir felaket olduğunu belirten dalgıç Yasin Topçu, "Nasıl müdahale edilir, ne yapılır bilemiyoruz. Biz durumu belediyeye haber verdik. Sosyal medyadan fotoğraflar atarak tepki bekliyoruz. Kocaeli’nin her yeri böyle. Hereke’den İzmit merkezi, Karamürsel’e kadar durum böyle. Suyun içindekileri bilemiyoruz. Bu suyun üstündeki hal" diye konuştu.

Dalgıçlık mesleklerini yerine getiremediklerini ifade eden Topçu, "Denizin yüzeyinde bu pislik devam ediyor. Suyun altında da devam ediyor. Bizim sağlığımız da sıkıntıya girebileceği için dalışımıza izin verilmiyor" ifadelerini kaydetti. 

Gürcan Yılmaz - İsmail Kurt
 

Etiketler: İzmit Körfezi, yakıt


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