İzmit körfezine 6 bin balık bırakılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar sonucunda İzmit Körfezi’ni yaşanabilir hale getrmek için çalışmalarını sürdürüyoer. Tüm bu çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi büyük bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Körfez’de balık sayısını artırmak ve Körfez’in doğal akvaryum olması için yaptığı balıklandırma projesini hayata geçiriyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında 6 bin balık 22 Kasım’da Körfez’e bırakılacak. Proje kapsamında balıklandırma çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor.

İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından, suda yaşayan canlıların çoğalması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi balıklandırma çalışmalarını başlattı. Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında merkezde üretilen yavru levrek ve kalkanlar Körfez sularına bırakılacak. 22 Kasım Çarşamba saat 10.30’da düzenlenecek olan törenle denize bırakılacak olan balıklarla birlikte körfezin canlı popülasyonunun giderek artması, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü’nün önümüzdeki dönemde de bu çalışmayı devam ettirmesi bekleniyor. Bu çalışma ile Büyükşehir’in körfezin doğal akvaryum olması ile ilgili çalışmaları daha da önem kazanacak.

Murat Kanber