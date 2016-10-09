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İzmit Zabıtası'ndan araç sürücülerine uyarı

İzmit Belediyesi araçlarını çöp koyternırlarının önüne park eden sürücüleri uyardı.

İzmit Zabıtasından araç sürücülerine uyarı

09 Ekim 2016 11:58

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri, araçlarını çöp konteynerlerinin önüne park etmemeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, ”Bu konuda defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen sürücüler, araçlarını uygunsuz park etmeye devam ediyorlar. Bu tür olumsuzlukları önleyebilmek için araç sahipleri hakkında yasal işlem yapmaya başladık. Bir ay içinde yasak yerlere araçlarını park eden 45 sürücüye Kabahatler Kanunu’na istinaden 4 bin 725 Lira ceza kestik. Belediye olarak cezadan yana değiliz fakat son çare olarak buna başvurmak zorunda kalıyoruz. Herkes kurallara uyarsa hiçbir sorun da olmaz” dediler. 

İsmail Gündüz

Etiketler: araç sürücüleri, İzmit Zabıtası, uyarı


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