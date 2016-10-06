İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren 98 dilenci hakkında yasal işlem yaptı. Özellikle cami önleri, Yürüyüş Yolu, trafik ışıkları, kalabalık cadde ve sokak başlarını mesken tutarak dilenmeyi meslek haline getiren dilencileri sık sık toplayarak haklarında yasal işlem yaptıklarını söyleyen Zabıta yetkilileri, “Halkımızın manevi duygularını sömüren ve çoğu şehir dışından gelen dilencilere karşı yasalar doğrultusunda mücadelemiz devam ediyor. Geçen bir ay içinde 98 dilenci hakkında yasal işlem yaptık. Zabıta olarak bizler dilenciler hakkında ne kadar mücadele etsek de en etkili yöntem duygu sömürüsü yapan bu kişilere acıyıp para verilmemesidir” şeklinde konuştular.