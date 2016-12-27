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İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Hizmet Kapınızda ekibi, mahalle ve köylerdeki evlerin kapılarını çaldı.

İzmitte evlerin kapıları tek tek çalındı

27 Aralık 2016 11:35

Mahallerdeki sorunların tespit edilmesi, vatandaşların istek ve şikayetlerin dinlenmesi için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hizmet Kapınızda ekibi sadece evleri değil iş yerlerini de ziyaret ediyor. Görevlilerce, yıl içinde 2 binden fazla iş yerine gidilerek esnafların istek, şikayet ve önerilerini içeren anket çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 ay içinde 50 köyde 5 bin 222 hanenin kapısını da çalan Hizmet Kapınızda ekibi, Ocak ayından günümüze kadar 31 mahallede 80 binden fazla haneyi ziyarete ederek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulundu. Ziyaretlerini sürdüren ekip, kapısını çaldıkları vatandaşlara belediye çalışmaları ile ilgili tanıtım broşürü, gazete ve dergiler vererek, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek bunları kayıt altın alıyor.
Ziyaretlerle ilgili bilgiler veren yetkililer, ”İzmit Belediye Başkanımızın talimatıyla 2011 yılında kurulan ekibimiz ilk etapta 52 mahallede 125 bin 749 hanenin kapısını çalmıştı. Köylerin de belediyemize dahil olmasıyla ziyaretlerimizi kırsal alanda da devam ettirdik. Ev ziyaretlerinin ikinci turunda da 80 binden fazla haneye gittik" dedi. 

Etiketler: çalınma, evlerin kapısı, İzmit Belediyesi


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