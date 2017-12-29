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İzmit’te uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 7’si tutuklandı.

İzmitte uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

29 Aralık 2017 17:18

Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde 8 gram esrar, 13 adet ecstasy hap, 6,30 gram metamfetamin maddesi ve 4,75 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, 7'si ise adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. 

Murat Kanber

 

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