İzne gelen asker bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Alay Caddesi Tren Garı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşinin düğünü için vatani görevini yaptığı birliğinden izin alarak gelen Osman B'nin de içinde bulunduğu 07 MHF 45 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Z. ile 34 TE 8739 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan T. trafikte tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan T. elindeki bıçakla aracından inerek diğer araçta bulunan Murat Z., Veli M. ile Osman B.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Ramazan T. asker Osman B.’yi göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ramazan T. olayın hemen ardından Murat Z’nin aracının lastiklerini keserek olay yerinden kiralık olduğu öğrenilen araç ile kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan T.’yi yanındaki Ayşe Y. ile birlikte (31) yakaladı. Şahsın ilk ifadesinde, "Otomobili ile önüme kırdılar ben de gereğini yaptım" dediği ileri sürüldü. Ramazan T.'nin sağlık kontrolünde 1.60 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İbrahim Yetkin

