İznik Gölü'nde dev yayın balığı yakalandı. Orhangazi'ye bağlı Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçılar dönüş yolunda dev yayın balığı sürprizi ile karşılaştı. Güçlükle sahile çıkartılan dev balık kamyonetle Orhangazi'ye getirildi. İlçede balık lokantası işletmeciliği yapan Metin İldeniz'in tezgahına getirilen dev balık vatandaşlardan ilgi gördü.

İp taşımadı

İşletmeci Metin İldeniz, dev balığı sergilemek için ip ile asmak istedi. 4 kişinin yardımı ile kaldırılan dev balığın ağırlığını taşıyamayan ip birkaç saniyede koptu. Dev balık için özel hazırlanan ve içine göl suyu konulan havuzda korunan balık, sergilenmesinin ardından kesilerek tezgahtaki yerini alacak.

Musa Öztürk

