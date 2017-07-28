İznik Gölü’ndeki faciadan dram çıktı

Edinilen bilgiye göre, dün Yenişehir’de yaşayan ve akraba olan Cemil Özdemir (62), eşi Aynur Özdemir (55) ile komşusu Zehra Kebapçı (45) ve yeğeni Melike Kebapçı’yı (14) da yanlarına alarak İznik Gölü kıyısına piknik yapmaya gitti. Göllüce Mahallesi Derbentaltı Mevkiinde deniz yatağı ile göle giren 14 yaşındaki Melike Kebapçı akıntıya kapılıp uzaklaşmaya başlayınca Cemil Özdemir küçük kıza bağırarak geri gelmesini söyledi. Geri gelmeye çalışırken panik olup su yatağından düşen Melike suda kaybolunca, kıyıda bekleyen diğer 3 kişi de kurtarmak için suya atladı. Melike Kebapçıyı kurtarmaya çalışan Cemil Özdemir, eşi Aynur Özdemir ile Melike Kebapçı'nın halası Zehra Kebapçı da balçık olan gölün zeminine batıp boğuldu. Cemil Özdemir, Aynur Özdemir ve Zehra Kebapçı’nın cesetleri vatandaşlar ve kurtarma ekipleri tarafından gölden çıkarılırken, cesedi 8 metre derinlikte balçığa saplanan Melike Kebapçı için deniz polisinden yardım istendi. Göle giren dalgıç polisler küçük kızın cesedini de sudan çıkardı.

Son yolcuğuna uğurlandı

Otopsi işlemlerinin ardından 4 kişi Yenişehir ilçesine getirildi. Yenişehir Kumluk Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi ilçe mezarlığına defnedildi.

Engelli 2 yeğenine bakıyormuş

Öte yandan hayatını kaybeden Zehra Kebapçı’nın engelli 2 yeğenine baktığı belirlendi. Kebapçı'nın baktığı yeğenlerinden birinin boğulan Melike ve diğerinin ise Elif olduğu, bir oğlunun ise Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğu öğrenildi. Kebapçı'nın geçen yıl Yenişehir Engelliler Derneği tarafından yılın annesi seçildiği, çocukların babası Ali Kebapçı ve annesinin de hafif engelli olduğu ortaya çıktı

Fatih Ak - Samet Doğru