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İznik’te bir kişiyi öldüren zanlı Gemlik’te yakalandı

İznik’te zeytinlikte işlenen cinayet zanlısı ve yanındaki 5 kişi Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok baskınlarla yakalandı.

İznikte bir kişiyi öldüren zanlı Gemlikte yakalandı

28 Aralık 2017 00:26

Edinilen bilgiye göre, İznik’te akşam saatlerinde meydana gelen ve 25 yaşındaki Hüseyin Koç’un öldürülmesiyle sonuçlanan olayın zanlıları, olay yerinden minibüs ile kaçtı. Zanlıların Gemlik bölgesinde olduğundan şüphe edilmesi üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı. Gemlik’te dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskında cinayet zanlısı C.Y. (17) gözaltına alındı. Zanlının yanı sıra, olaya karıştığı öne sürülen 5 kişi de polis ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayda kullanılan minibüs ve cinayet silahı ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlının gözaltına alındıktan sonra ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapıldı. Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlının cinayeti namus için işlediğini söylediği öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar Gemlik'e gelen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere alınan sağlık kontrolünün ardından teslim edildi. 

Hurşit Topal
 

 

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