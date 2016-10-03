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İznik’te feci kaza, 1 ölü 2 yaralı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında zıt yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İznikte feci kaza, 1 ölü 2 yaralı

03 Ekim 2016 07:27

Kaza, İznik-Orhangazi karayolu Kuru köprü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Gökbayrak’ın kullandığı 34 VDV 83 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 11 TC 771 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gökbayrak’ı İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Gökbayrak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalellerine rağmen kurtarılamadı. Diğer araçta bulunan yaralılar Yahya Türköz Orhangazi ve Atakan Gargi Bursa Muradiye Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazada yaşamını yitiren Emrah Gökbayrak’ın eşi ve yakınları acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Gökbayrak’ın yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Etiketler: izmir kaza


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