İznikli meyve ve sebze üreticileri, tarlalarını köstebek yuvasına çeviren hırsızlara çare bulunmasını istiyor. Hırsızların bilhassa pahalı olan sertifikalı sebze ve meyve fidanlarını çaldıklarını belirten Hüseyin Saygın, 7 dönüme ekili 465 şeftali fidanın yarısının çalındığını söyledi.

Yeni diktiği fidanlarının yerinde olmadığını görünce ne yapacağını şaşıran Saygın, soluğu jandarma karakolunda aldı. Jandarma tarafından tahkikat başlatılırken, yetkililere seslenen Hüseyin Saygın, "Önceden tarlalarımız Çiftçi Mallarını Koruma Derneğinin korucuları tarafından korunup gözetilirdi. Bugün o dernek kapatıldı. Koruculuk kalktı. Ekili 98 sertifikalı fidanım çalındı. Zararım büyük. Yazık günah değil mi? İznik Ziraat Odası bir tane korucu görevlendirmeye hazır. Fakat bunun daha fazla olması lazım. Zeytin fideleri de çalınıyor. Daha sonra getirilip ilçede satılıyor" dedi.

Halil Ataş