İznik’te iki tarihi çini fırını bulundu

İznik’te her yıl yaklaşık 2 ay süren "İznik Çini Fırınları’ kazı çalışmaları başladı.

Tarihi Çini Fırınları kazılarında 2 yeni fırın keşfedildi. Uzmanlar, 14. ve 17. yüz yıllara ait olduğu tespit edilen fırınları ortaya çıkarabilmek için çalışma başlattı.

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı Başkanlığında yürütülen arkeolojik çalışmalara İstanbul Üniversitesi’nden çeşitli uzman ve öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 15 kişilik ekip eşlik ediyor.

Kazı Başkanı Arlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Bakanlar Kurulu Kararıyla yürütülen çalışmalarda çini ve seramik üretim teknolojilerini aydınlatmaya yönelik araştırmalar yapıyoruz. Bakanlık temsilcisi olarak Edirne Müzesi uzmanlarından Hamdi Gündoğdu’nun da katıldığı çalışmaları eylül ayının ortalarına kadar sürdürmeyi planlamaktayız. Çini Fırınları Kazıları bu yıl da İznik 2. Murat Hamamı’nın doğusunda yer alan kamulaştırılmış alanda, 14. ve 17. yüz yıllar arasında faaliyet gösterdiği tespit edilen çini fırınları ve atölyelerin bulunduğu şantiyede devam etmekte. 2013 yılında kamulaştırılarak alana dahil edilen, kazı alanına kuzeyden bitişik yaklaşık yarım dönümlük yeni bölümde çalışma başlattık. Kazılar sırasında 15. yüz yıl dönemine ait olduğunu tespit ettiğimiz 2 yeni fırına ulaştık. Ortaya çıkarılacak olan yeni fırınlar, İznik Çiniciliği açısından büyük önem arz etmekte. Bu fırınlar, incelendikten sonra koruma altına alınacak" dedi.

Arlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazı çalışmalarının başkan yardımcıları Şennur Kaya, Hakan Arlı ve Restaratör Özlem Erol’un özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilmekte. İznik Çini Fırınları kazısı, İstanbul Üniversitesi’nin en uzun soluklu kazılarından biri. Kazılar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği yanında Bursa Büyükşehir belediyesi desteği ile yapılmakta"

İznik Çini Fırınları, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından keşfedildi. 1994 yılından itibaren çalışmalar yine aynı bölüme ait öğretim üyesi Prof. Dr. Ara Altun başkanlığında, çeşitli bilim adamları ve öğrencilerin katılımıyla sürdürüldü. Bugün ise bu görevi Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı yürütüyor.

Halil Ataş