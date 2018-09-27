İznik'te rüşvet operasyonu



Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, orman kaçakçılığı ve rüşvet iddiasıyla 6'sı İznik Orman İşletme Şefliğinde görevli olduğu öne sürülen 12 kişiyi takip etmeye başladı. 4 aydır teknik takipte olan 12 kişi, İznik Jandarma Asayiş ekiplerinin ilçe merkezi ve köylerindeki 10 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonda M.D. (52), O.K. (20), B.T. (44), M.E. (37), M.C. (56), A.E.B. (61), M.Ö. (50), Ö.B. (45), O.B. (50), U.K. (42), B.Ç. (54) ve A.Y. (56) ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Halil Ataş