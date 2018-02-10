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İzolasyon malzemeleri alev aldı, 5 işçi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

İzolasyon malzemeleri alev aldı, 5 işçi dumandan etkilendi

10 Şubat 2018 18:00
İzolasyon malzemeleri alev aldı, 5 işçi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sularında Gebze Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir toplu konut inşaatında inşaattaki izolasyon malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin giderek büyümesi üzerine inşaattaki bir bloğu dumanlar sardı. Yangını gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangından dumandan etkilenen 5 işçi sağlık ekiplerince olay yerinden tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk

 

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