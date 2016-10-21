Türkiye’de katılım bankacılığının son yıllarda yaşadığı gelişime, düzenlediği etkinlikler, konferanslar, yaz okulları ve eğittiği personelleriyle destek olan İZÜ, akademik çalışmaların da merkezi olmayı hedefliyor. Yapımını Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarının üstlendiği, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslami Finans alanında öncü çalışmalar yapmayı amaçlıyor.

Türkiye’de İslami Finans alanında öncülerden olan Merhum Prof. Dr. Sabahattin Zaim Hoca’nın ismini taşıyan üniversitemiz, yüklendiği misyona uygun olarak Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının açılışını gerçekleştiriyor. Türkiye’de İslam Ekonomisi ve Finansı konusunda yüksek lisans ve doktora programlarını açan ilk üniversitelerden olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, bu yıl lisans programına da öğrenci aldı. Türkiye’de ilk kez İslam Ekonomisi ve Finansı lisans programını açan İZÜ’yü, yüzde 100 ve yüzde 75 burslu olmak üzere 30 öğrenci kazandı. Lisans öğrenim süresince, İslam Ekonomisinin teorik arka planını öğrenecek olan öğrencilerimiz, bu alanda uygulamaya yönelik dersler alarak, piyasayla iç içe öğrenim görecekler. Yüksek lisans programlarında ise Türkçe ve Arapça eğitim verilerek, hem Türkiye’deki personelin bilgilerinin artırılması, hem de yurt dışından gelen öğrencilerin bu alanda uzmanlaşması sağlanmaktadır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarihsel ve kültürel mirasçısı olduğumuz İslam Ekonomisi ve Finansı alanlarında yapılan araştırmalara katkı sağlamak gayesiyle, 2012 yılında kurularak, ülkemizde üniversite düzeyinde kurulmuş ilk araştırma merkezidir. Merkezimiz, İslam Ekonomisi ve Finansı konusunda yapılan araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilgili literatürün geliştirilmesi amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisini yayımlamakta, İslam Ekonomisi ve Finansı alanındaki bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi gayesiyle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansını düzenlemektedir. İslami bankacılık sisteminin öğrenciler, araştırmacılar ve kurumlar nezdinde daha iyi kavranması ve yorumlanması amacıyla İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulunu gerçekleştirmektedir.

"2023 ve 2071 hedeflerine faizsiz bankacılıkla ulaşacağız"

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaptığı akademik çalışmalarla, sektörde eksik kalan teorik bilgileri tamamlamakta büyük önem taşıdığını vurgulayan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Bizler faizsiz finansı kastederken sadece finans değil ekonomi bağlamında da ele alıyoruz. Yani toplumun atıl duran hiçbir kaynağı kalmasın. Ekonomide sahip olduğumuz emek, sermaye, müteşebbis ve toprak gibi bütün bunların ekonomiye katılması demek. Türkiye’nin, 2023 ve 2071 hedeflerine böyle ulaşabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu İslami bankacılılığın toplumuzdaki atıl kalmış kapasite başta olmak üzere toplumun bütün kesimini ekonomik büyüme yarışına dâhil etmekte çok önemli. Ayrıca bunun ötesinde Müslümanların kendi değerler sistemine, inançlarına, medeniyet birikimlerine göre hayatı yaşamalarını bu dünyada huzur ve mutluluk içinde yani büyürken huzura ulaşmalarını temin etmiş olacağız” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, merkez binasının yapımını üstlenen Kuveyt Türk ve Albaraka Türk Katılım Bankalarına desteklerinden ötürü teşekkür ederek, “Bu merkez, İslam Ekonomisi alanında çok önemli çalışmalara imza attı. Şimdi bu merkezimizin binasını açacağız. Bu binada, İslam Ekonomisi ve Finansı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim görecek. Bu alanda çalışacak, donanımlı gençler yetiştireceğiz. Bu gençler, öncelikle kendi alanlarını yükseltecekler, İslam Ekonomisinin yükselmesiyle, Türkiye ekonomisi daha güçlü hale gelecek. Türkiye ekonomisinin daha güçlü olması demek, ülkemizin dünyada hak ettiği yerlere çok daha kolay ulaşması anlamına geliyor. Bizler bu bilinçle, ülkemizin daha güçlü hale gelmesi gerektiği bilinciyle, bu merkezimizde öğrencilerimizi eğiteceğiz. Katılım Bankalarımızla işbirliği içerisinde güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.

